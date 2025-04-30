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Türkiye semalarında büyüleyici anlar kamerada

Kırıkkale semalarında akşam saatlerinde hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni birlikte görüntülendi.

Kaynak: İHA
Türkiye semalarında büyüleyici anlar kamerada - Resim: 1

Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından belirgin şekilde görülen Venüs gezegeni ve hilal şeklindeki Ay, şehir merkezinden çıplak gözle izlenebildi.

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Türkiye semalarında büyüleyici anlar kamerada - Resim: 2

Şehir merkezi üzerinde kaydedilen görüntülerde Ay ve Venüs'ün yan yana konumlandığı anlar dron ile kayıt altına alındı.

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Türkiye semalarında büyüleyici anlar kamerada - Resim: 3

Görüntülerde Ay'ın hilal şeklinde, Venüs'ün ise parlak bir yıldız gibi gökyüzünde yer aldığı görüldü.

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Türkiye semalarında büyüleyici anlar kamerada - Resim: 4
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