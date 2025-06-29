Türkiye'de alternatif tatilin yeni rotası Arapapıştı oldu... Gören gözlerine inanamıyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi, Denizli'nin Kale ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçeleri arasında kalan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Arapapıştı (İnceğiz) Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.
Kemer Barajı'nı besleyen Akçay ırmağının sularıyla şekillenen kanyon, çevre illerden gelen doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Ailece doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi olan bölge, ziyaretçilerin artan ilgisi nedeniyle iç turizm açısından potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel yönetimlerin de desteklediği tekne turları ve doğal güzelliklerin tanıtımıyla bölge, her geçen yıl daha fazla doğaseveri kendine çekiyor.
Turkuaz rengi suyu, sarp kayalıkları, 2 bin 500 yıllık tarihi kalıntıları, vahşi doğası, koruma altındaki kuş türleri ve eşsiz güzelliği ile iç turizm rotaları arasına giren Arapapıştı Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor. Milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ardından Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın aşındırdığı, yer yer 380 metre yüksekliğe kadar yükselen yamaçları ile Arapapıştı Kanyonu, doğal serinliğinin yanısıra macera ve doğa tutkunlarını buluşturan tekne turlarıyla uğrak yerler arasına girdi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı'nı besleyen Akçay Nehrinin aşındırmasıyla oluşturduğu kanyon olan Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında turizme kazandırılmasının ardından iç turizmde il ekonomisine de canlılık kattı. Eşsiz manzarası ile bir doğa harikası olma özelliği taşıyan kanyonda düzenlenen tekne turları her geçen gün artarak devam ediyor. 6 kilometre uzunluğunda ve yer yer 50 metre su derinliğine ulaşan kanyonun sudan yüksekliği ise 380 metreye ulaşıyor. Kanyonda; 2 bin 500 yıllık antik kalıntılar, kral mezarı, kayalara gizlenmiş tarihi manastır, yaban hayatı türleri ile turkuaz rengi suyu, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem doğası, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.
Kanyon, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme açılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başladı. Kanyonda bahar ayları le başlayan ve suların çekildiği yaz ortasına kadar süren tekne turları bölge ekonomisine de canlılık veriyor. Turlarla birlikte bireysel şekilde yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotaları arasında yer alan 6 kilometre uzunluğundaki kanyonda 2 bin 500 yıllık antik kent kalıntıları, kral mezarı, kayalara gizlenmiş tarihi manastır, yaban hayatı türleri ile turkuaz, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem doğası, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.