Türkiye'de alternatif tatilin yeni rotası Arapapıştı oldu... Gören gözlerine inanamıyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı'nı besleyen Akçay Nehrinin aşındırmasıyla oluşturduğu kanyon olan Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında turizme kazandırılmasının ardından iç turizmde il ekonomisine de canlılık kattı. Eşsiz manzarası ile bir doğa harikası olma özelliği taşıyan kanyonda düzenlenen tekne turları her geçen gün artarak devam ediyor. 6 kilometre uzunluğunda ve yer yer 50 metre su derinliğine ulaşan kanyonun sudan yüksekliği ise 380 metreye ulaşıyor. Kanyonda; 2 bin 500 yıllık antik kalıntılar, kral mezarı, kayalara gizlenmiş tarihi manastır, yaban hayatı türleri ile turkuaz rengi suyu, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem doğası, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.