Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Keban Baraj Gölü'nde tarihi gece

"Barış hakimse orada sanat filizlenir"

Açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, "Tunceli artık sadece doğal güzellikleriyle değil, köklü tarihi mirası, zengin kültürü, sanatla iç içe geçmiş yapısı ve en önemlisi huzuruyla anılan bir şehir konumundadır. Hepimizin bildiği gibi huzur olmadan ne turizmden ne de kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. Hamd olsun bugün Tunceli güven ve barış iklimiyle birlikte artık bir turizm ve huzur şehri olarak Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Pertek ise bu yolculuğun en önemli duraklarından biridir. Sahip olduğu tarihi kale kültürel değerler, baraj gölüyle birleşen eşsiz doğası ve misafirperver insanıyla adeta Anadolu'nun saklı bir hazinesidir. İşte bu akşam burada düzenlenen 'Kaleden Podyuma Bir Pertek Rüyası' defilesi de bu hazineyi gün yüzüne çıkaran değerli bir adımdır. Bu defile sadece bir moda etkinliği değil, aynı zamanda Tunceli'nin huzur ve güven ortamında, sanatla kültürle, estetikle buluşmasında en güçlü sembollerinden biridir. Çünkü biliyoruz ki bir şehirde barış hakimse orada sanat filizlenir, kültür kök salar, turizm canlanır. Bu şehir artık göçün ya da olumsuz algıların değil, turizmin, huzurun, kardeşliğin ve gelişmenin şehridir" diye konuştu.