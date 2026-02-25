Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Kazdıkça tarih fışkırdı, tam 3 bin adet...

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, kıraç bir coğrafyada kurulan kentte tarımsal üretimin devamlılığı için tanrıçaya küçük pişmiş toprak kaplar (hydriskos) içinde temiz su sunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Sezgin, "Kutsal kabul edilen bu kapların biriktirildiği alanı bulduk. Yaklaşık 3 bin adet hydriskos gün yüzüne çıktı ancak bu sadece bir başlangıç" dedi.