Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Kazdıkça tarih fışkırdı, tam 3 bin adet...
Manisa'da Aigai Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, bereket tanrıçası Demeter’e sunulan binlerce yıllık bir geleneği gün yüzüne çıkardı.
Aigai Antik Kenti'nde ilk kez kazılan Demeter-Kore Tapınağı'ndan tarih fışkırdı! Adak ve kutsal arınma törenlerinde kullanılan 3 bin adet antik su kabı (hydriskos) gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, bölgenin kıraç yapısına dikkat çekerek bu kapların sırrını açıkladı.
Batı Anadolu’nun 12 Aiol kentinden biri olan Manisa’daki Aigai Antik Kenti, 2025 kazı sezonunda tarihe ışık tutan bir keşfe sahne oldu. 1880’li yıllarda tespit edilmesine rağmen bugüne kadar detaylı incelenmeyen Demeter-Kore Tapınağı’nda yapılan ilk kapsamlı kazılarda, adak törenlerinde kullanılan binlerce su kabına ulaşıldı.
Toprağın ve bereketin tanrıçası Demeter ile kızı Kore’ye adanan tapınaktaki buluntular, antik dönemin inanç ritüellerini gözler önüne seriyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, kıraç bir coğrafyada kurulan kentte tarımsal üretimin devamlılığı için tanrıçaya küçük pişmiş toprak kaplar (hydriskos) içinde temiz su sunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Sezgin, "Kutsal kabul edilen bu kapların biriktirildiği alanı bulduk. Yaklaşık 3 bin adet hydriskos gün yüzüne çıktı ancak bu sadece bir başlangıç" dedi.