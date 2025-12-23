  1. Anasayfa
  4. Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır...

Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır...

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ince bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, 6 milyon yıl önce yaşanan buzul çağının bir kalıntısı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır... - Resim: 1

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan olan "mantar kaya" veya diğer adıyla "kalkan kaya", hayrete düşüren yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır... - Resim: 2

İnce bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, yıllara meydan okuyor.

Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır... - Resim: 3

Antropolog Naci Akdemir, bulunulan yerin sediment tortulu kaya kütlelerinden oluşan bir zemin olduğunu söyledi. 

Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır... - Resim: 4

Arazinin, Afrika-Arabistan plakasının Avrasya'yı kuzeye doğru itmesiyle oluştuğunu belirten Akdemir, bu arazinin şu anda hem yükseldiğini hem de kuzeye doğru gittiğini ifade etti. 

