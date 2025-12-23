Türkiye'de buzul çağından kalma 6 milyon yıllık sır...
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ince bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, 6 milyon yıl önce yaşanan buzul çağının bir kalıntısı olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan olan "mantar kaya" veya diğer adıyla "kalkan kaya", hayrete düşüren yapısıyla dikkat çekiyor.
İnce bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, yıllara meydan okuyor.
Antropolog Naci Akdemir, bulunulan yerin sediment tortulu kaya kütlelerinden oluşan bir zemin olduğunu söyledi.
Arazinin, Afrika-Arabistan plakasının Avrasya'yı kuzeye doğru itmesiyle oluştuğunu belirten Akdemir, bu arazinin şu anda hem yükseldiğini hem de kuzeye doğru gittiğini ifade etti.
