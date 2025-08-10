  1. Anasayfa
  4. Türkiye'de dün gece gökyüzüne bakanlar gördüklerine inanamadı

Dün gece Türkiye'nin dört bir yanında gökyüzünde Dolunay resitali vardı. Ünlü ressamları bile kıskandıran görüntülere sahne olan gökyüzündeki Dolunay resitali büyüleyici kareler oluşturdu. Unutulmaz anlarda Van Gölü’nde oluşan yakamoz ise kelimenin tam anlamıyla büyüleyiciydi...

Kaynak: İHA
Bitlis’in Ahlat ilçesinde iskele üzerinde beliren dolunay, Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamozla izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı. 

Gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselen dolunay, havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle kimi zaman bulutların içinde kaybolarak tekrardan belirdi.

Dolunayın Van Gölü yüzeyine yansıyarak oluşturduğu manzara izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dolunayın oluşturduğu manzarayı izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Ahlat sahiline akın etti.

Ahlat iskelesine toplanan vatandaşlar, ay ışığının Van Gölü üzerinde oluşturduğu yansımayı hayranlıkla izledi.

