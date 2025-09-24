Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir

  1. Anasayfa
Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında bu yıl sürdürülen kazı çalışmalarında hortumgillere ait 3 kafatası bulundu.

Kayseri’de Yamula Barajı kıyısında bu yıl sürdürülen kazı çalışmalarında hortumgillere ait 3 kafatası bulduklarını belirten kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Bu imkansız bir olay. Şanslıydık ki 1 sezonda bulabildik. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya yeni bir tür tanıtabiliriz. Net olmadan da bir şey söylemek istemiyorum. Belki de bambaşka bir şey olacak. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda bir sürprizle karşınıza çıkarız” dedi.

Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. 

Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 7,7 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı.

