Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor
Samsun'un kırsalında bir mahallede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu sağır ve dilsizlerden oluşuyor. 20 haneli mahallede, her evde birden fazla engelli bulunuyor. Yeni doğan çocuklar da aynı şekilde dünyaya geliyor.
Samsun'un Alaçam ilçesi Gökova Mahallesi'nde sağır ve dilsiz oranı endişe verici seviyede. Alaçam ilçe merkezine yaklaşık 40, Samsun şehir merkezine ise 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gökova Mahallesi, sağır ve dilsiz sayısının fazlalığı ile dikkat çekiyor.
Mahallede doğan yeni nesillerde de aynı engellerin görüldüğü, bebeklerin sağır ve dilsiz olarak dünyaya geldiği ifade ediliyor. Mahalledeki vatandaşların büyük çoğunluğu işaret diliyle iletişim kurarken, bu durumun neden kaynaklandığı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.
Akraba evliliklerinin bu duruma sebep olduğu ihtimali üzerinde durulsa da, mahalle sakinleri farklı nedenlerin de etkili olabileceğini söylüyor.
"Sağlam insan yok"
Mahallesindeki durumu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, "Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı engelli. Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz mahalleli olarak işaret diliyle anlaşmayı öğrendik. Dışarıdan gelenler ise iletişimde zorlanıyor. 9 kardeşiz, 4'ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok" açıklamasında bulundu.