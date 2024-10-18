Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan ve havaların soğumasıyla daha çok çiçeklenen safranın kilosu 320 bin TL'den alıcı buluyor...
Kaynak: İHA
Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran yağışla birlikte bu yıl erken çiçek açtı.
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Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen safran havanın serin olması dolayısıyla daha çok çiçeklenme imkanı yakaladı.
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Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 1 kilo ürün elde edebilmek için 570 bin lifin gerektiği safranın kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor.
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Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hasat sezonunun ortalarına gelindiğini belirtti.
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