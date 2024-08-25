Türkiye'de nüfusun artması ve düşmesi beklenen illerimiz belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, önümüzdeki 6 yıl içerisinde Türkiye'nin toplam nüfusunda 2,8 milyon artış beklediğini açıkladı. TÜİK'in araştırmasına göre aynı dönemde nüfusun 59 ilde artacağını, 5 ilde ise azalacağını öngörüyor. İşte Türkiye'de nüfusun artması ve düşmesi beklenen illerimiz...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.
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TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor.
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Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak.
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Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.
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