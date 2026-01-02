Türkiye'de tam 30 milyon yaşında, en büyük kara memelisi olan bir devin fosili bulundu

Bulunan fosilin ait olduğu canlı, bugünün fillerinden çok daha büyük boyutlara sahip. Yapılan incelemeler, bu dev gergedanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olduğunu gösteriyor. Türkiye'de daha önce Çankırı ve Çorum’da da izlerine rastlanan bu dev memeli, Tuzluca buluntusuyla birlikte Anadolu’nun 30 milyon yıl önceki ekosistemine dair paha biçilemez bilgiler sunuyor.