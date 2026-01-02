Türkiye'de tam 30 milyon yaşında, en büyük kara memelisi olan bir devin fosili bulundu
Iğdır'da dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelilerinden biri olarak bilinen "Paraceratherium" adlı dev gergedana ait bir fosili bulundu.
MTA Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Korhan Çakır başkanlığındaki heyet, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın daveti üzerine 2019 yılında bölgede kapsamlı bir inceleme yaptı.
Dört yıl süren paleontolojik kazılar sonucunda bölgede çok sayıda maden yatağı bulunurken, araştırmalarda dev memeliye ait ilk bulgu olan kol kemiğinin üst kısmı (humerus) tespit edildi. MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş olan dev gergedan fosili bulundu.
Bulunan fosilin ait olduğu canlı, bugünün fillerinden çok daha büyük boyutlara sahip. Yapılan incelemeler, bu dev gergedanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olduğunu gösteriyor. Türkiye'de daha önce Çankırı ve Çorum’da da izlerine rastlanan bu dev memeli, Tuzluca buluntusuyla birlikte Anadolu’nun 30 milyon yıl önceki ekosistemine dair paha biçilemez bilgiler sunuyor.
Keşif, sadece paleontolojik bir başarı değil, aynı zamanda bölgenin turizm ve bilimsel değeri için de büyük bir adım.