Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: ''İçme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Türkiye'nin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirtip, "Kentsel altyapısı eksik olan, rezervuarları bulunmayan ya da yetersiz olan yerleşimlerde ve büyükşehirlerde içme suyu temininde büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz" dedi.