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Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil...

Isparta'da bulunan Pisidia Antiokeia Antik Kenti'ndekki kazılarda M.S. 4'üncü yüzyıla ait kanser hastalığını tanımlayan bir taş muska bulundu.

Kaynak: DHA
Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... - Resim: 1

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği Göller Yöresi'nde yer alıyor.

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Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... - Resim: 2

Yamuk planlı tanımlanabilen kentte Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı kalıntıları bulunuyor.

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Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... - Resim: 3

Yapılan kazılar ve araştırmalarla surların geçtiği yerler tamamen belirlenirken; ana giriş kapısının batıda bulunduğu antik kentin kuzeyinde su kemerleri, Nympheum, Hamam, Palestra gibi yapıların kalıntıları yer alıyor.

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Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... - Resim: 4

Merkezde tiyatro, Tiberius Alanı, Propylon ve Augustus Tapınağı dikkati çekerken ayrıca Tiberius alanının yakınında bir Bizans kilisesinin kalıntıları ile batıda bir bazilika kalıntısı da bulunuyor.

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