Türkiye'deki ''Doğa'nın Gözleri'' ölümcül korku nedeniyle boş kaldı...
Sivas'ta bulunan ve görüntüleri ile kendine hayran bırakan Ağgöl ve Karagöl, Sivas'ta peş peşe yaşanan kene kaynaklı KKKA ölümleri nedeniyle boş kaldı.
Kaynak: İHA
Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta Ağgöl ve Karagöl, her mevsim farklı güzelliği ile kartpostallık görüntüler sunuyor.
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Yeşil ve turkuaz renkleri ile ilgi çeken göller, insan gözüne benzetildiği için doğanın gözleri olarak ta adlandırılıyor.
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Kış aylarında donan ve yağan kar ile eşsiz bir güzellik sunan göller, nazar boncuğuna da benzetiliyor.
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Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan göller, bu yıl artan kene popülasyonu sonrası sessizliğe büründü.
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