Türkiye'deki tarihi köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait olduğu belirlenen köşk ve çiftlik kalıntılarında yürütülen kazı çalışmalarında yapı kompleksine ait duvarlar, avlu ve müştemilat bölümleri açığa çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü'ne ait köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor.
Bilimsel sorumluluğunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Uysal'ın yürüttüğü, Troya Müzesi uzmanlarından oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Çanakkale Valiliği'nin destekleriyle kasım ayı başında başlatıldı.
Restorasyona yönelik kazı ve temizlik çalışmalarında, köşkün halihazırda korunmuş olan gözetleme kulesinin güneyinde yer alan plankarelerde kazı faaliyetleri sürdürülüyor.
Yapılan çalışmalarda yapı kompleksine ait duvarlar, doğuda yer alan çevre duvarının tamamı ile kule önünde bulunan tonozlu yapı açığa çıkarıldı.