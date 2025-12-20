Türkiye'deki tarihi köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü'ne ait köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor.