Türkiye'den bir garip kar yağışı manzaraları...

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan kar, gecenin ilerleyen saatlerinde esarete dönüştü. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve yolda kayan araçlar nedeniyle köy yolları ve ilçe yolları geçici süreliğine ulaşıma kapandı. Bartın'ın Hasankadı beldesine giden 2 araç ise 10 dalikada yolları kapatan kar nediyle mahsur kaldı. Toplam 4 kişinin bulunduğu araçları kurtarmak için İl Özel İdaresi ve Hasan Kadı Belediyesi karla mücadele ekipleri alarma geçti. Araçları kara saplanan ve yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekleyen 4 kişiye ulaşan ekipler, bir taraftan yolu açarken diğer taraftan ise kara saplanan araçları iş makinesi ile çekerek kurtardı.