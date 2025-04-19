Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun...
Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek "Lir gök taşı yağmuru" başlıyor. NASA saatte 15 meteorun gözlemlenebileceğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihinin 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında olacağı bildirildi.
1 / 4
NASA’dan yapılan açıklamada, Türkiye de dahil birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek gök taşı yağmuru sırasında, saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenebileceği belirtildi.
2 / 4
En iyi gözlem zamanının 22 Nisan saat 03.00 ile 05.00 arası olacağı vurgulanan açıklamada, gökyüzü meraklılarının şehir ışıklarından uzak, karanlık alanları tercih etmesi önerildi.
3 / 4
Uzmanlar, özellikle kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parklarının gözlem için elverişli olduğunu kaydetti.
4 / 4