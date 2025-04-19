  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun...

Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun...

Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek "Lir gök taşı yağmuru" başlıyor. NASA saatte 15 meteorun gözlemlenebileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA
Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun... - Resim: 1

Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihinin 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında olacağı bildirildi.

1 / 4
Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun... - Resim: 2

NASA’dan yapılan açıklamada, Türkiye de dahil birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek gök taşı yağmuru sırasında, saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenebileceği belirtildi.

2 / 4
Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun... - Resim: 3

En iyi gözlem zamanının 22 Nisan saat 03.00 ile 05.00 arası olacağı vurgulanan açıklamada, gökyüzü meraklılarının şehir ışıklarından uzak, karanlık alanları tercih etmesi önerildi.

3 / 4
Türkiye'den de izlenebilecek olan lir gök taşı yağmuruna hazır olun... - Resim: 4

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parklarının gözlem için elverişli olduğunu kaydetti.

4 / 4