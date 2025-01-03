Türkiye'den, dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'ı aratmayan görüntüler

'SOĞUK BİLE KENDİNDEN ÜŞÜYOR'

Arif Arifoğulları'nın, Erzurum'daki soğuğu anlatan videoları ise sosyal medyada ilgi gördü. Arifoğulları, sosyal medya hesabından, "Size bir şey söyleyeyim mi? Allah herkesin yardımcısı olsun. Erzurum'daki halimiz vaziyetimiz bu. Soğuk bile kendinden üşüyor. Biz nasıl yaşıyoruz burada? Hele halimize, vaziyetimize. Allah yardım eden herkese" diyerek paylaşımda bulundu.