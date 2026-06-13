Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı

Gizemin Bilmecesi: "19 ayaklı topal han demir kazık önünde dik başlı küheylan bir yetmez iki atla soldan yürür bu kervan çarparsan doksan bir eksiği sen yoksan."

Fiziksel Arama ve Rezervasyon: Kafeye gelen müşteriler, üç katlı mekanın iki katındaki tuğlalı bölümlerde tahmin yürütebiliyor. Hedeflenen tuğla çalışanlar eşliğinde açılıyor; emin olmayanlar ise tuğlanın üzerine adını yazdırarak ileri bir tarih için rezervasyon yapabiliyor.





