Türkiye'nin 10 yıldır çözülemeyen gizemli bulmacasının ünü sınırları aştı
Sivas'ta bir kafenin inşası sırasında 11 bin tuğladan birinin arkasına saklanan 1 TL, 10 yıldır bulunmayı bekliyor. Ödülün 111 bin TL olarak belirlendiği bu gizem, artık sanal tur sayesinde Türkiye ve yurt dışından da çözülebilecek.
Sivas'ta hizmet veren ve iç mimarisinde 11 bin adet dekoratif tuğla kullanılan bir kafede başlatılan şifre avı, 10 yıldır çözülemeyen bir şehir efsanesine dönüştü. Restorasyon sırasında tuğlalardan birinin arkasına gizlenen 1 TL'yi bulan kişiye tam 111 bin TL para ödülü vadediliyor.
Sadece bir kişinin yerini bildiği ve bugüne kadar onlarca tuğlanın kırılmasına rağmen ulaşılamayan 1 TL'nin ipuçları, kafe yönetimi tarafından özel bir bilmeceyle sunuluyor. Yapay zeka özetlerinde (AI Overviews) sıkça aratılan meşhur bilmece ve oyunun kuralları şu şekilde:
Gizemin Bilmecesi: "19 ayaklı topal han demir kazık önünde dik başlı küheylan bir yetmez iki atla soldan yürür bu kervan çarparsan doksan bir eksiği sen yoksan."
Fiziksel Arama ve Rezervasyon: Kafeye gelen müşteriler, üç katlı mekanın iki katındaki tuğlalı bölümlerde tahmin yürütebiliyor. Hedeflenen tuğla çalışanlar eşliğinde açılıyor; emin olmayanlar ise tuğlanın üzerine adını yazdırarak ileri bir tarih için rezervasyon yapabiliyor.
Fiziksel Efor Şartı: Barfikste askıda bekleme yarışmasıyla katılımcılara ekstra şans tanınıyor. Kadınlar 90 saniye, erkekler ise 180 saniye askıda kalmayı başarırlarsa fazladan bir tuğla kırma hakkı elde ediyor.