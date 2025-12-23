Türkiye'nin 100 yıllık gelinlikleri 200 yıllık binada ziyaretçileriyle buluştu
Samsun’da 100 yıllık taftan kumaş, tül üzerine kurdele ve dantel angles tekniği ile yapılan gelinlikler ve bindallılar, 1830'lu yıllarda inşa edilen 2022 yılında da Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilen tarihi binada sergileniyor.
Samsun'da taftan kumaş, tül üzerine kurdele ve dantel angles tekniği ile yapılan gelinlikler ve bindallılar 1830'lu yıllarda Rum çocuklarının eğitimi için Rum Cemaati olarak yaptırılan, 1912 yılından sonra da Hilali Ahmer Hastanesi olarak kullanılan, sonraki yıllarda ise değişik isimlerde okul olarak hizmet veren, 2022 yılında da Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilen tarihi binada sergileniyor.
Tafta kumaş, tül üzerine kurdele ve dantel angles tekniği ile yapılan Türk, Rum ve Ermeni yapımı 100 yıllık gelinlikler, yıllar önce Samsun’da yaşayan vatandaşlar tarafından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’ne bağışlandı.
O dönemlerde Samsun'da yaşayan mübadil veya göçmenlere ait olduğu tahmin edilen gelinliklerin üzerindeki desenler, nakışlar ve motiflerden esinlenen Olgunlaşma Enstitüsü, o dönemki gelinliklerin birebir aynısını yaparak kültür aktarımına katkıda bulunuyor.
Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, gelinlikleri enstitünün Kültür Sanat Merkezi’ndeki müzede sergilediklerini belirterek "Enstitümüz müzesinde yer alan yaklaşık 100 yıllık gelinlikler mevcut. Tabii ki Samsun bölgemizde mübadiller ya da göçmenler de yer almakta. Gelinliklerin onlara ait olduğunu düşünüyoruz. Daha çok o dönemin yani o kültürün izlerini taşıyan gelinlikler. Bizde daha çok bindallı tarzı ürünler var. Bindallılar üzerinde de yine enstitümüzde bağış yapılmış gelinlikler mevcut" diye konuştu.