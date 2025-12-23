Türkiye'nin 100 yıllık gelinlikleri 200 yıllık binada ziyaretçileriyle buluştu

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, gelinlikleri enstitünün Kültür Sanat Merkezi’ndeki müzede sergilediklerini belirterek "Enstitümüz müzesinde yer alan yaklaşık 100 yıllık gelinlikler mevcut. Tabii ki Samsun bölgemizde mübadiller ya da göçmenler de yer almakta. Gelinliklerin onlara ait olduğunu düşünüyoruz. Daha çok o dönemin yani o kültürün izlerini taşıyan gelinlikler. Bizde daha çok bindallı tarzı ürünler var. Bindallılar üzerinde de yine enstitümüzde bağış yapılmış gelinlikler mevcut" diye konuştu.