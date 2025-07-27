Türkiye'nin 1.500 yaşındaki tarihi zenginliği Cennet Bahçesi ziyarete açıldı

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "İki ay burada restorasyon yapıldı ve konservasyon, Haziran ayı ile birlikte biten restorasyon ve konservasyon sonucunda ise burada tekrar ziyarete açıldı. 2025 yılında ise kazılara biz 'Sonsuzluk Merdiveni' ve bazalikanın bulunduğu alanda başladık. Biz burada yaptığımız ölçümler sonucunda ise yaklaşık 3-4 blok taşın kaldırılması sonucu doğuda olan mozaiğin apsis kısmının tahrip edildiğini gördük. Aynı zamanda daha önce biz bu mozaiğin 155 metrekare olduğunu biliyorduk fakat bu kazılar sonucunda mozaiğin tam 300 metrekare tek parça şeklinde olduğu orijinalinde belli oldu" dedi.