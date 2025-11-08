Türkiye'nin 16 metrelik devi 4 yıl sonra puzzle gibi tek tek birleştiriliyor
Mersin’de bundan 4 yıl önce karaya vurduktan sonra gömüldüğü Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) bahçesinden çıkarılan Fin balinasının iskeleti, puzzle gibi özenle birleştiriliyor.
Mersin'dw, 4 yıl önce sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti, yapılan kazıyla gün yüzüne çıkarıldı.
Yaklaşık bin parçalı balinanın iskeleti, kampüs bahçesinde MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde özenle birleştiriliyor.
Toprak altından çıkarılan balina iskeletinin birleştirme aşamasının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ayas, işin zor kısmına geçtiklerini söyledi.
Tüm iskelet parçalarını çıkardıklarını anlatan Prof. Dr. Ayas, "Bu aslında bir başarı. Çok büyük kemiklerin yanında küçük kemikler de var. Zorluk, balinanın kemiklerinde kırıkların çok olması. Bine yakın parça var. Yoğun bir çalışma var. 6 ay gibi hedefimiz var. Bu haliyle birlikte eğitim materyali olarak kullanıyoruz. Buraya çok sayıda öğrenci geliyor. Çalışmalardan keyif eliyoruz. Puzzle gibi düşünün. Her bulduğumuz parçada seviniyoruz. Daha önce yunus, deniz kaplumbağası birleştirdik ama bu büyüklükteki bir deniz memelisini ilk defa çalışıyoruz. Büyük kemiklerinin olması avantaj ancak kırıklarının çok olması da dezavantaj” diye konuştu.