Türkiye'nin 16 metrelik devi 4 yıl sonra puzzle gibi tek tek birleştiriliyor

Tüm iskelet parçalarını çıkardıklarını anlatan Prof. Dr. Ayas, "Bu aslında bir başarı. Çok büyük kemiklerin yanında küçük kemikler de var. Zorluk, balinanın kemiklerinde kırıkların çok olması. Bine yakın parça var. Yoğun bir çalışma var. 6 ay gibi hedefimiz var. Bu haliyle birlikte eğitim materyali olarak kullanıyoruz. Buraya çok sayıda öğrenci geliyor. Çalışmalardan keyif eliyoruz. Puzzle gibi düşünün. Her bulduğumuz parçada seviniyoruz. Daha önce yunus, deniz kaplumbağası birleştirdik ama bu büyüklükteki bir deniz memelisini ilk defa çalışıyoruz. Büyük kemiklerinin olması avantaj ancak kırıklarının çok olması da dezavantaj” diye konuştu.