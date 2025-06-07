Türkiye'nin 1.800 yıllık ''kutsal'' tarihi çöplüğe döndü: Skandal görüntüler tepki çekti!

Yapının zemininden çıkan suyun Demre'de kutsal olarak bilinen, başka birkaç noktada da kuyulardan çıkan ve sabahları içilen kükürtlü su olduğunu anlatan Prof. Dr. Çevik, “Burayı yaparsam hem orijinal sağlık suyu var hem de orijinal Roma termal tesisi var. İkinci yüzyıl, yani 1800 küsür yıllık. Tam kavşakta Çayağzı, Kaş ve Demre kavşağında mükemmel bir alanımız olacak. Ben orayı kısmi kazdığımda oranın aynı zamanda bir termal tesis olduğunu fark ettim. Hem kutsal çeşme, aynı zamanda termal tesis. Başka odalar da var çünkü. Ama kazıyı bitiremedim. Çünkü lojistik olarak zor bir alan. Suyun içinde kazdığımız için aynı anda 5-10 tane motopomp çalışıyor. Zor bir çalışma alanı ama sanayi kalkarsa daha geniş ölçekte rahat, asıl planımı uygulayabileceğim. O zaman da pırıl pırıl mükemmel bir alan olacak" dedi.