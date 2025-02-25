Türkiye'nin 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi satışa çıkarıldı

1972 yılından bu yana koruma altına alınarak 'Sit Alanı' ilan edilen semtin bazı noktalarında ise 4 hamam bulunuyor. Bu hamamlardan biri de 'Gavur Hamamı' olarak bilinen 'Yenikapı Hamamı'. Rumlar tarafından 19'uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ise içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor. 'Soğukluk', 'Ilıklık' ve 'Sıcaklık' olarak adlandırılan 3 ana mekandan oluşan hamam, işçiliği ve mimarisiyle mekanın ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.