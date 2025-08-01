Türkiye'nin 2 bin 200 yıllık serveti kendi evinde sergilenmeye başladı

Aigai Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai Antik Kenti'ndeki kazılar, 2004 yılında başladı. Çalışmalara halen daha devam etmekteyiz. Şu an Manisa Arkeoloji Müzesi içinde çok özel bir salonda bulunuyoruz. Aigai Antik Kenti meclis binasında ele geçen tanrıça Hestia'nın önünde bulunmaktayız. Özellikle bu salon, Aigai'da ele geçen heykellerin sergilendiği ve tasarım olarak da Antik Dönem'deki meclis binasına benzer konumda tasarlandı. Tanrıça Hestia heykeli ile onurlandırılma heykelleri Antik Dönem'deki pozisyonlarına uygun olarak yerleştirildi. Bu açıdan insanlar, kendilerini 2 bin 500 sene önceki meclis binasının içindeymiş gibi hissetmeleri sağlandı. Bu açıdan oldukça önemli" dedi.