Türkiye'nin 2 bin 200 yıllık serveti kendi evinde sergilenmeye başladı
Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde 2005 yılı kazılarında gün yüzüne çıkarılan, 2 bin 200 yıl önceki Helenistik Dönem'e ait tanrıça Hestia heykeli, bu yıl açılan Manisa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılından bu yana kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda elde edilen yüzlerce parça eser, yeni açılan Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
Bu eserlerin yer aldığı bölümde, Aigai Antik Kenti'ndeki halk meclisi binası (Bouleuterion) örnek alınarak özel bir salon tasarlandı.
Söz konusu salonda; meclis binasında karar alma süreçlerinin sembolü olan tanrıça Hestia heykeli ile meclis binasının inşasına katkı sağlayan hayırseverlere ait onurlandırma heykelleri sergileniyor.
Aigai Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai Antik Kenti'ndeki kazılar, 2004 yılında başladı. Çalışmalara halen daha devam etmekteyiz. Şu an Manisa Arkeoloji Müzesi içinde çok özel bir salonda bulunuyoruz. Aigai Antik Kenti meclis binasında ele geçen tanrıça Hestia'nın önünde bulunmaktayız. Özellikle bu salon, Aigai'da ele geçen heykellerin sergilendiği ve tasarım olarak da Antik Dönem'deki meclis binasına benzer konumda tasarlandı. Tanrıça Hestia heykeli ile onurlandırılma heykelleri Antik Dönem'deki pozisyonlarına uygun olarak yerleştirildi. Bu açıdan insanlar, kendilerini 2 bin 500 sene önceki meclis binasının içindeymiş gibi hissetmeleri sağlandı. Bu açıdan oldukça önemli" dedi.