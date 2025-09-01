Türkiye'nin 2 bin 400 yıllık tarihi sırrı gün ışığına çıktı

Bu yıl 2 ayrı noktada kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Kazının başlangıcından beri, 2013 yılından bu yana sürekli yaptığımız bir çalışma. Tüm kazılarda bu böyle yürüyor. Duvar derz onarımları, taban onarımları, statik açıdan güçlenmesi gereken, boşluk oluşmuş olan duvarların doldurulması gibi pek çok çalışma yapılıyor. Bu yıl da podyumlu salon denilen işleviyle ilgili yeni bir çalışmaya göre belki bir kült odası olması gereken odanın duvarlarını sağlamlaştırıyorlar. Duvar üstlerinin dağılmasını önlemek için de yüzeylerde derz sağlamlaştırılması yapıyorlar. Bu yıl da hedefimiz, o podyumlu salonun eğer sezon sonuna kadar iklim koşulları da izin verirse, duvarlarını tamamen sağlamlaştırıp belki önümüzdeki yıl fonksiyon kazandıracak hale getirmek" ifadelerini kullandı.