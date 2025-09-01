Türkiye'nin 2 bin 400 yıllık tarihi sırrı gün ışığına çıktı
Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nin en önemli yapılarından biri olan 2 bin yıllık podyumlu salon, restorasyon-konservasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
Çanakkale'de Ezine'nin Dalyan köyü yakınındaki, 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları, 25 kişilik ekibin katılımıyla sürüyor.
Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe koordinesindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteğinin yanı sıra Çanakkale Valiliği, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Bu yılki kazılarda, antik kentin en önemli yapılarından biri olan 2 bin yıllık podyumlu salon restorasyon-konservasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
Bu yıl 2 ayrı noktada kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Kazının başlangıcından beri, 2013 yılından bu yana sürekli yaptığımız bir çalışma. Tüm kazılarda bu böyle yürüyor. Duvar derz onarımları, taban onarımları, statik açıdan güçlenmesi gereken, boşluk oluşmuş olan duvarların doldurulması gibi pek çok çalışma yapılıyor. Bu yıl da podyumlu salon denilen işleviyle ilgili yeni bir çalışmaya göre belki bir kült odası olması gereken odanın duvarlarını sağlamlaştırıyorlar. Duvar üstlerinin dağılmasını önlemek için de yüzeylerde derz sağlamlaştırılması yapıyorlar. Bu yıl da hedefimiz, o podyumlu salonun eğer sezon sonuna kadar iklim koşulları da izin verirse, duvarlarını tamamen sağlamlaştırıp belki önümüzdeki yıl fonksiyon kazandıracak hale getirmek" ifadelerini kullandı.