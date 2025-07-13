Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi göz göre göre yok oluyor

Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna da inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde gücünü temsil eden asa ve sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.