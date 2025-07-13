Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi göz göre göre yok oluyor
Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Tarihi eser yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
İznik Hisardere köyü yolu Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tahrip edildi.
İddiaya göre, heykelin sağ elinde gücü temsil ettiğine inanılan asanın uç tarafı yok oldu. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.
Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor.
Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna da inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde gücünü temsil eden asa ve sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.