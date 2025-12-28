  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi!

Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ilinin zirvesi kar yağışıyla bembeyaz gelinliğini giydi

Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip Palandöken, kar yağışı ile bembeyaz oldu... Palandöken'deki kayak pistleri hafta sonu kayak severlerle doldu taştı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ilinin zirvesi kar yağışıyla bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 1

Erzurum'da yaklaşan yılbaşı öncesi yaşanan etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'nde turizmcileri sevindirdi.

1 / 23
Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ilinin zirvesi kar yağışıyla bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 2

Toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunan Palandöken'deki pistler kayakçılar için en iyi şartları sağlıyor.

2 / 23
Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ilinin zirvesi kar yağışıyla bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 3

Sezonun ilk haftaları olmasına rağmen en kalabalık ve yoğun günlerini yaşayan Palandöken'de aynı zamanda farklı kategorilerde kayak, kar voleybolu, buz tırmanışı ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor.

3 / 23
Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ilinin zirvesi kar yağışıyla bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 4

Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 

4 / 23