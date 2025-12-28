Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ilinin zirvesi kar yağışıyla bembeyaz gelinliğini giydi
Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip Palandöken, kar yağışı ile bembeyaz oldu... Palandöken'deki kayak pistleri hafta sonu kayak severlerle doldu taştı.
Kaynak: İHA
Erzurum'da yaklaşan yılbaşı öncesi yaşanan etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'nde turizmcileri sevindirdi.
1 / 23
Toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunan Palandöken'deki pistler kayakçılar için en iyi şartları sağlıyor.
2 / 23
Sezonun ilk haftaları olmasına rağmen en kalabalık ve yoğun günlerini yaşayan Palandöken'de aynı zamanda farklı kategorilerde kayak, kar voleybolu, buz tırmanışı ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor.
3 / 23
Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
4 / 23