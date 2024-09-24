Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.
Kaynak: İHA
Hakkari'de son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken kış mevsimi de yüzünü göstermeye başladı.
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Yüksekova'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.
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Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağları zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.
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