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  4. Türkiye'nin ikinci çatısına mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü - Resim: 1

Hakkari'de son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken kış mevsimi de yüzünü göstermeye başladı. 

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Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü - Resim: 2

Yüksekova'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 

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Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü - Resim: 3

Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

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Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü - Resim: 4

Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağları zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

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