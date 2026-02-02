Türkiye'nin -21 dereceye kadar dayanan tohumları işte bu merkezde geliştiriliyor
Erzurum'da hizmet veren Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi’nde eksi 21 dereceye dayanıklı tohum geliştiriliyor.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nde kurulan Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi, tarımda iklim risklerine karşı geliştirilen en önemli ileri Ar-Ge merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2016 yılında faaliyete geçen merkezde; soğuk ve dona dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.
Merkez bünyesinde 4 iklim odası, 2 soğuk oda, 2 küçük ve 1 büyük sera, biyoteknoloji ve kalite laboratuvarları ile soğuğa dayanıklılık materyal hazırlama laboratuvarı bulunuyor. Bu altyapı sayesinde bitkiler kontrollü koşullarda test edilerek, kısa sürede sonuçlar elde ediliyor. Merkezin temel görevi; soğuk zararı nedeniyle verim kayıpları yaşanan tüm bitki türlerinde kışa, soğuğa ve dona dayanıklılığı belirlemek, yeni test metotları geliştirmek ve bu verileri ulusal ve uluslararası ıslah çalışmalarına kazandırmak. Böylece dayanıklılığı yetersiz genotipler erken aşamada elenerek ıslah çalışmalarında hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanıyor.
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah çalışmalarında, kışa dayanıklılık testleri tarladan kontrollü koşullara taşındı. İklim odalarında, 100 yıllık iklim verilerinin ortalamaları esas alınarak, bitkiler 7 hafta boyunca soğuğa alıştırılıyor. Ardından eksi 21 dereceye kadar düşen soğuk odalarda test edilen bitkiler, seralarda yeniden gelişimleri izlenerek canlı kalma oranları belirleniyor.
Merkezde yürütülen çalışmalarla bugüne kadar; 5 ekmeklik buğday, 3 tritikale, 1 kışlık arpa çeşidi soğuğa dayanıklı olarak tescil edildi. Ayrıca 2 arpa ve 1 ekmeklik buğday çeşidinin tescil süreci devam ediyor. Her yıl ileri ıslah kademesinde bulunan en az 200 genotip test edilerek seleksiyon yapılıyor. Merkezde sadece tahıllar değil, fındık ve kayısı gibi ekonomik değeri yüksek meyve türleri için de dona dayanıklılık test metotları geliştirildi. Geliştirilen metotlar kullanılarak Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 300 kayısı çeşidinin farklı dönemlerdeki dona dayanıklılık seviyeleri belirlendi.