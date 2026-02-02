Türkiye'nin -21 dereceye kadar dayanan tohumları işte bu merkezde geliştiriliyor

Merkez bünyesinde 4 iklim odası, 2 soğuk oda, 2 küçük ve 1 büyük sera, biyoteknoloji ve kalite laboratuvarları ile soğuğa dayanıklılık materyal hazırlama laboratuvarı bulunuyor. Bu altyapı sayesinde bitkiler kontrollü koşullarda test edilerek, kısa sürede sonuçlar elde ediliyor. Merkezin temel görevi; soğuk zararı nedeniyle verim kayıpları yaşanan tüm bitki türlerinde kışa, soğuğa ve dona dayanıklılığı belirlemek, yeni test metotları geliştirmek ve bu verileri ulusal ve uluslararası ıslah çalışmalarına kazandırmak. Böylece dayanıklılığı yetersiz genotipler erken aşamada elenerek ıslah çalışmalarında hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanıyor.