Türkiye'nin 21 eşsiz sahiline girmek yasaklandı; 2 milyon TL'ye kadar cezası var!

1 Mayıs itibarıyla başlayan ve eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan kritik süreçte; erişkin kaplumbağaların yumurta bırakması ve temmuz ayından itibaren yavruların yumurtadan çıkarak denize ulaşması sağlanacak. Bu nedenle saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sınırları içerisinde yer alan 21 farklı yuvalama kumsalına insan girişi tamamen yasaklandı.