Türkiye'nin 21 eşsiz sahiline girmek yasaklandı; 2 milyon TL'ye kadar cezası var!
Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki yuvalama sezonu başladı. 1 Mayıs'tan Eylül sonuna kadar İztuzu, Patara ve Çıralı gibi 21 kumsala gece (20.00-08.00) girmek yasaklandı. Kuralları ihlal edenlere 699 bin 245 TL, kurumlara ise 2 milyon TL'yi aşan rekor cezalar kesilecek.
Türkiye'nin dünyaca ünlü Akdeniz ve Ege sahilleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da asıl sahiplerini ağırlamaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) "Kırmızı Liste"sinde yer alan nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları için yuvalama sezonu resmen açıldı.
Bu hassas dönemi koruma altına almak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda "Gündüz insanların, gece kaplumbağaların" kuralı devreye sokuldu.
1 Mayıs itibarıyla başlayan ve eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan kritik süreçte; erişkin kaplumbağaların yumurta bırakması ve temmuz ayından itibaren yavruların yumurtadan çıkarak denize ulaşması sağlanacak. Bu nedenle saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sınırları içerisinde yer alan 21 farklı yuvalama kumsalına insan girişi tamamen yasaklandı.
Yasak sadece yaya girişini değil; kumsallara araçla girmeyi, çadır kurmayı, kamp yapmayı ve ateş veya mangal yakmayı da kapsıyor.