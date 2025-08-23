Türkiye'nin 3 bin 500 yıllık antik kentine kente kadın eli değdi
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde, 40 dereceyi bulan sıcak havada arkeolojik kazılara katılan çoğu kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, tarihe ışık tutarak ev ekonomisine destek oluyor.
Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik Dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.
Stratonikeia'daki en eski buluntular, 3 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.
Kent, geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak da biliniyor.
Stratonikeia, Antik Dönem'e ait gymnasium, bouleuterion, tiyatro, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal yapılarının yanında, köy meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa Camisi, Osmanlı Çeşmesi ve ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından önemli örnekleri oluşturuyor.