Türkiye'nin 3 bin 500 yıllık antik kentine kente kadın eli değdi

Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik Dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.