Türkiye'nin 38 ilinde yapılan aşk anketinden dikkat çeken sonuçlar
Tüm dünya 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamaya hazırlanırken özellikle seçim anketleriyle öne çıkan Gezici Araştırma bu sefer Türkiye'nin aşk anketinin sonuçlarını açıkladı... Ankette çok ilginç ayrıntılar yer aldı...
Gezici Araştırma Merkezi, Sevgililer Günü öncesinde Türkiye genelinde aşk ve ilişkilerle ilgili dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi. 7 coğrafi bölgede, 38 il ve 129 ilçede gerçekleştirilen araştırma, toplumun aşk ve ilişkilere bakış açısını detaylı bir şekilde ortaya koydu.
Toplam 5.276 katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın hata payı %1,7 olarak hesaplandı. İşte Gezici'nin aşk anketinin sonuçları...
Araştırma sonucuna göre, Türk halkının büyük bir kısmı (%68) aşkın varlığına inanıyor. Ancak %25'lik bir kesim, aşkın gerçekliğine inanmadığını belirtirken, %7'lik bir oran ise bu konuda kararsız.
Katılımcıların %41'i ilk görüşte aşka inandığını söylerken, %49'u bu görüşe karşı çıktı. Kararsız olanların oranı ise %10 olarak belirlendi.