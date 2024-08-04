Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada
Ay-yıldız ve dört büyüklerin renklerini bir araya getirilen forma depremzedeler için açık artırmayla satılacak...
Almanya'da yaşayan Trabzonlu Abdullah Akgün (39), ay-yıldızlı formayla dört büyüklerin formalarından oluşan bir forma yaptı. Bu özel formayı EURO 2024 boyunca milli takımın maçlarında giyen Akgün, birlik ve beraberliğin olması gerektiği için böyle bir şey yaptığını belirterek, “Bu formayı yetkili başkanlara, futbolculara imzalatıp ve bu vesileyle daha da değerlendirip bir açık artırmayla satmayı düşünüyorum. Gelirini de deprem bölgesine ya kendim ya da sizlerin yönlendirebileceği direkt şahıslara bağışlamak istiyorum” dedi.
Almanya’da yaşayan Abdullah Akgün, bir otomobil firmasında satış danışmanlığı yapıyor. Dört büyüklerin sürekli bir birleriyle tartışma yaşamasından dolayı, futbolda da birlik ve beraberliğin olması gerektiğine dikkat çekmek için ay-yıldızlı formada dört büyüklerin armalarını yan yana diktirdi. 6 Şubat depreminde yardım için Türkiye’ye gelen Akgün, depremzedelerden çok etkilendiği için sosyal medyada da gündem olan formasını açık artırmayla satıp bütün gelirini depremzedelere bağışlayacak.
Trabzonspor-Ruzomberok maçına sırtında bu forma ile giden ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un renklerinin olduğu özel hazırlanmış forma ile tribünde yer alan Akgün büyük ilgi gördü. Sıra dışı bir futbolsever olan Abdullah Akgün, ”Tabii Anadolu takımları da her zaman başımızın tacı ama Türkiye'de dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarında, milli takımın maçlarında birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa maçlarındaki hedefimiz kupa ve kupalar almak. Bunu birbirimize destek olarak sağlayabiliriz. Birlik ve beraberlik olsun diye böyle bir formayı yapmaya karar verdim. 6 Şubat'ta olan depremde bir hafta sonra biz Almanya'dan 6 arkadaş büyük bir maddi destekle yola çıktık. Toplamda yaklaşık 100 bin Euro maddi katkısıyla deprem bölgesinde gittik. Oradaki durumu gördük. Bu bizi bayağı etkiledi. Tabi Türkiye’yi, dünyayı ve bütün Müslüman insanları etkilediği gibi bizi de çok etkiledi” diye konuştu.
Formayı kulüp başkanlarına ve futbolculara imzalama konusunda yardım istediğini ifade eden Akgün, “Herkesten Allah razı olsun, büyük bir ilgi var. Teşekkürler, birlik beraberliği bunu tekrar yaptığımın ispatını karşılığını aldığımdan dolayı şöyle bir düşüncem var. Bu formayı yetkili başkanlara, futbolculara imzalatıp daha da değerlendirip bir açık artırmayla satmayı düşünüyorum. Bütün gelirleri deprem bölgesine ya kendim ya da sizin aracılığınızla, sizlerin yönlendirebileceği direkt şahıslara bağışlamak istiyorum. Hedefimde bu var. İnşallah bunu yetkililer hoş karşılar, yardımcı olur ve imzaları üzerine atar. Yetkililer sizlerin tarafından da takip edilip de o miktarı veya miktarları deprem bölgesinde yardım edebilirsek ne mutlu bize” dedi.