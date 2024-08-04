Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada

Trabzonspor-Ruzomberok maçına sırtında bu forma ile giden ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un renklerinin olduğu özel hazırlanmış forma ile tribünde yer alan Akgün büyük ilgi gördü. Sıra dışı bir futbolsever olan Abdullah Akgün, ”Tabii Anadolu takımları da her zaman başımızın tacı ama Türkiye'de dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarında, milli takımın maçlarında birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Avrupa maçlarındaki hedefimiz kupa ve kupalar almak. Bunu birbirimize destek olarak sağlayabiliriz. Birlik ve beraberlik olsun diye böyle bir formayı yapmaya karar verdim. 6 Şubat'ta olan depremde bir hafta sonra biz Almanya'dan 6 arkadaş büyük bir maddi destekle yola çıktık. Toplamda yaklaşık 100 bin Euro maddi katkısıyla deprem bölgesinde gittik. Oradaki durumu gördük. Bu bizi bayağı etkiledi. Tabi Türkiye’yi, dünyayı ve bütün Müslüman insanları etkilediği gibi bizi de çok etkiledi” diye konuştu.