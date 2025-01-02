Türkiye'nin 5 asırlık camisi yeniden ibadete açıldı

Osmanlı sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından 16'ncı yüzyılda inşa ettirilen ve Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde aydınlık ve güzel bir yapı olarak ifade ettiği Keşan’ın en eski yapılarından birisi olan kare planlı cami, Regaip Kandili’nde akşam namazının ardından programla yeniden ibadete açıldı.