Türkiye'nin 5 yıldır adım adım kuraklaşan gölü yok oldu... Artık göl yerine voleybol sahası var
Adana'daki Kozan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 seviyesine gerilerken çoraklaşan topraklara direk dikilip voleybol filesi takılması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
En son 2020 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kozan Barajı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle adeta çölleşti.
Barajda doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Barajı besleyen su yataklarının da kurumasıyla ortaya çıkan manzara endişelendirdi.
Kozan Barajı'nın kıyısına atılan alkol şişeleri ve plastik atıklar ise çevre kirliliğini ön plana çıkardı.
Geçtiğimiz yıllarda sularla kaplı barajın kuruyan alanlarına ise direk dikilip voleybol filesi çekilmesi dikkat çekti.
