Türkiye'nin 500 yıllık geleneği: Zirvedeki kar kapakları kapatıldı

Bölgede kar kuyusu bulunan ve bu kültürü yaşatmanın zor olduğunu söyleyen Mahmut Gengeç, "Bizim bildiğimiz 500 yıldır bu kar kuyuları var. Biz her yıl bu kuyuları dolduruyoruz. Yazın da gelene gidene dağıtıyoruz. Yıllardan beri bu kuyuları hep doldurduk. Fakat bir tek geçen sene kar olmadığından dolayı dolduramadık. Bu yılda Cenabıallah kar verdi. İnşallah tamamen doldurup, yazın gelene gidene dağıtacağız. Kar bu sene çok temiz. İlk karımızı zaten 11’inci ayda koyduk. Bu da ikinci dolduruşumuz. Daha önce doldurduğumuz kar çökmüştü. Yeniden dolduruyoruz. Kar tertemiz olur. Çayla pekmezle her şeyle kullanırız. Yani pırıl pırıl sudur. Gelecek kuşaklara aktarmamız biraz zor. Geleneğimizin yok olmasından korkuyoruz. Herhalde Hacılar’da en az böyle 2 bine yakın kuyu var. Bu kuyulardan 200-300 tanesi dolduruluyor. Geri kalanı komple boş kalıyor. Bide bu iş zor bir iş. Kar doldurması çok zor. Öyle kolay değil" diye konuştu.