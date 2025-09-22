Türkiye'nin 6 yaşındaki piyano dehası görenleri hayretler içinde bırakıyor
İzmir'de yaşayan ve piyanoyla ilk kez 3,5 yaşında tanışan minik Yusuf henüz okuma yazma öğrenmeden duyduğu sesleri notaya döküp, 6 yaşında dBeethoven ve Mozart gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini çalmaya başladı.
Kaynak: DHA
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde doğa ile iç içe yaşayan Yusuf Işık Yerlikaya, piyanoyla ilk kez 3,5 yaşındayken alınan bir oyuncak sayesinde tanıştı.
Ailesinin yeteneğini keşfetmesi üzerine 4,5 yaşındayken yetişkinlerin kullandığı piyanolardan birine sahip olan Yerlikaya, saatlerce piyanosunun başından ayrılmadı.
Okumayı öğrenmeden notaları çözümlemeyi başaran minik piyanist, Beethoven’den Mozart'a klasik eserleri ustalıkla çalabiliyor.
Oğlunun yeteneğini keşfedip geliştirmesini sağlayan heykeltıraş Gökhan Yerlikaya (64), Yusuf Işık'a bazen gitarıyla eşlik ettiğini söyledi.
