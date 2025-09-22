  1. Anasayfa
İzmir'de yaşayan ve piyanoyla ilk kez 3,5 yaşında tanışan minik Yusuf henüz okuma yazma öğrenmeden duyduğu sesleri notaya döküp, 6 yaşında dBeethoven ve Mozart gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini çalmaya başladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin 6 yaşındaki piyano dehası görenleri hayretler içinde bırakıyor - Resim: 1

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde doğa ile iç içe yaşayan Yusuf Işık Yerlikaya, piyanoyla ilk kez 3,5 yaşındayken alınan bir oyuncak sayesinde tanıştı. 

Türkiye'nin 6 yaşındaki piyano dehası görenleri hayretler içinde bırakıyor - Resim: 2

Ailesinin yeteneğini keşfetmesi üzerine 4,5 yaşındayken yetişkinlerin kullandığı piyanolardan birine sahip olan Yerlikaya, saatlerce piyanosunun başından ayrılmadı.

Türkiye'nin 6 yaşındaki piyano dehası görenleri hayretler içinde bırakıyor - Resim: 3

Okumayı öğrenmeden notaları çözümlemeyi başaran minik piyanist, Beethoven’den Mozart'a klasik eserleri ustalıkla çalabiliyor.

Türkiye'nin 6 yaşındaki piyano dehası görenleri hayretler içinde bırakıyor - Resim: 4

Oğlunun yeteneğini keşfedip geliştirmesini sağlayan heykeltıraş Gökhan Yerlikaya (64), Yusuf Işık'a bazen gitarıyla eşlik ettiğini söyledi. 

