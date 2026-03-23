Türkiye'nin 7,5 asırlık tarihi camisi karların altında yok oldu!

Tarihi süreçte çeşitli onarımlardan geçen cami, Osmanlı döneminde 1869 yılında kapsamlı bir tamir gördü. Cumhuriyet döneminde 1945 yılında yeniden ihya edilen yapı, 1995 yılında betonarme olarak yeniden inşa edilerek bugünkü formuna kavuştu. 2012 yılında çatı yenilemesi yapılan camiye, 2016 yılında lojman binası da eklendi. İdari olarak Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırlarında yer almasına rağmen cami, özellikle Anamur’a bağlı Kızılaliler Mahallesi sakinleri başta olmak üzere çevre yerleşimlerin ortak kullanımında bulunuyor. Resmi din görevlisi kadrosu bulunmayan cami, yaz aylarında yaylacıların önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.