Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı
Isparta'nın pembe renk tutkusuyla bilinen 'Barbie Teyzesi' pembe evine mahkum kaldı. Artık yürümekte zorlanan yaşlı kadın akülü engelli sandalyesi istiyor...
Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri sevdiği pembe renkle boyadığı eviyle tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda hakkında yapılan haberlerin ardından kendisine "nazar değdiğine" inanan Akkul, artan sağlık sorunları nedeniyle yürüyemez hale geldiğini, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve birlikte yaşadığı oğluna yük olduğunu belirterek akülü engelli sandalyesi istiyor.
Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının küçük yaşlarda başladığını söyledi.
Pembe rengine tutkusunu çocukluğundan beri yaşadığını belirten Sakine Akkul, "O zamanlar yokluk içindeydik. Bayramlarda babam hepimize yeni kıyafet almak için alışverişe giderdi. Ben her zaman, 'baba ne alırsan al, pembe olsun' derdim. Babam 'başka renk olmaz mı' diye sorduğunda da 'hayır, olmaz. Pembe almazsan giymem' diye diretirdim. Babam da Isparta'yı alt üst eder, mutlaka pembe bir şey bulur ve gönlümü almak için getirirdi. O aldıklarını kucağıma alıp onlarla uyur, 'sabah olsa da giysem' diye heyecanla beklerdim" şeklinde konuştu.
"Şimdi üç çocuğum var biri kız, ikisi erkek. Onlara da hep pembe kıyafetler alıp giydirdim. Bu evi de tek başıma yaptım. Gerektiğinde taş taşıdım, duvarları kendim boyadım. Burada çok emeğim var" dedi.