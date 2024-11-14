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  4. Türkiye'nin 9 asır yaşındaki ''hiç solmaz ağacı'' yaz, kış demeden yemyeşil...

Türkiye'nin 9 asır yaşındaki ''hiç solmaz ağacı'' yaz, kış demeden yemyeşil...

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan, 9 asırdır adeta boynu bükülmeyen ardıç ağacı, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin 9 asır yaşındaki ''hiç solmaz ağacı'' yaz, kış demeden yemyeşil... - Resim: 1

Sivas'ın İmranlı ilçesi Karacaören köyünün hakim bir noktasında bulunan ardıç ağacı heybetiyle dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin 9 asır yaşındaki ''hiç solmaz ağacı'' yaz, kış demeden yemyeşil... - Resim: 2

Bölge halkı tarafından oldukça öneme sahip olan bu ağaç 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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Türkiye'nin 9 asır yaşındaki ''hiç solmaz ağacı'' yaz, kış demeden yemyeşil... - Resim: 3

Anıt ağaç olarak kayıtlara geçen ve boz ardıç olarak da bilinen 950 yaşındaki bu ağaç, yıllardır doğal güzelliğini koruyarak doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Türkiye'nin 9 asır yaşındaki ''hiç solmaz ağacı'' yaz, kış demeden yemyeşil... - Resim: 4

Köy sakinleri ağacın yıllardır solmadığını ifade ederek ağacın yaşının daha fazla olabileceğini belirtti.

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