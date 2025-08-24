Türkiye'nin 930 yıllık çınarı asırlara meydan okuyor

Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş, çınarın hem manevi hem de tarihi açıdan önemli olduğunu belirterek, "930 yıllık bir çınarımız var, iyi ki bizim bölgemizde, gurur duyuyoruz. Derbent, Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra kervanların güvenliğini, ticaret yapanların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan bir topluluktur. Bu anlamda tarihimiz de eskidir. Eski bir nahiyeyiz. Şu an tabii yeni kanunlara göre mahalleye dönmüş vaziyetteyiz" dedi.