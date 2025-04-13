Türkiye'nin acı gerçeği: Tarlada 15, markette 70 TL... Peki aradaki fark kimin cebine gidiyor ?
Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçi kokteyl domatesin hal fiyatlarının düşmesi nedeniyle mahsulünü dalında çürümeye terk etti. Domatesin üreticiden 15 TL'ye alındığını söyleyen çiftçi, "Marketlerde ise 70 TL'ye satılıyor. Aradaki farkı kim yiyor" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye'nin en büyük örtü altı tarım merkezlerinden biri olan Antalya'nın Aksu ilçesinde domates üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle zarar yaşıyor. Aksu Yurtpınar Mahallesi'nde 5 dekar alanda üretim yapan 20 yıllık çiftçi Mustafa Güvendir, domateslerini maliyetin çok altında satmak zorunda kaldığını, bu nedenle ürününü hasat etmeyip dalında bıraktığını söyledi.
Güvendir, sezon başında kilogram fiyatı 70 TL olan kokteyl domatesin şu an halde sadece 15 TL'ye satılabildiğini ve bu fiyatla maliyetini bile karşılayamadığını dile getirdi.
Üretim maliyetinin en az 30-35 TL olduğunu belirten çiftçi, bir kilo naylon almak için kaç kilo domates satması gerektiğini hesaplayarak yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.
"Bir kilo muşamba 100 lira. 15 TL'den domates satsam kaç kilo satmam lazım" diyen Güvendir, domatesin dalında kaldığını, bir buçuk aydır hasat yapmadığını ifade etti. Domateslerini hale gönderdiğini ama ihracatçıların ilgisiz kaldığını, iç piyasada da fiyatların çok düşük olduğunu belirtti.