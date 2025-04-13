Türkiye'nin acı gerçeği: Tarlada 15, markette 70 TL... Peki aradaki fark kimin cebine gidiyor ?

Türkiye'nin en büyük örtü altı tarım merkezlerinden biri olan Antalya'nın Aksu ilçesinde domates üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle zarar yaşıyor. Aksu Yurtpınar Mahallesi'nde 5 dekar alanda üretim yapan 20 yıllık çiftçi Mustafa Güvendir, domateslerini maliyetin çok altında satmak zorunda kaldığını, bu nedenle ürününü hasat etmeyip dalında bıraktığını söyledi.