Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altını safranda bir ilk

Yürütülen deneme üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ensarioğlu, uzun süredir safran yetiştirmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bu yıl Ziraat Fakültesini kazandım. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelmek ve okulda öğrendiğim bilgileri uygulamalı olarak geliştirmek istiyordum. Ancak safran yumrusunun bir öğrenci için maliyeti oldukça yüksek olduğu için temin edemiyordum. Bunun üzerine valiliğimizden destek talep ettim. Safran yumruları valiliğimiz tarafından temin edildi ve proje biriminde görevli personeller süreç boyunca yanımda oldu. Bana bir hayalimi gerçekleştirme mutluluğunu yaşatan Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya gönülden teşekkür ediyorum" dedi.