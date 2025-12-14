Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altını safranda bir ilk
Siirt’te tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya yönelik kentte ilk kez safran bitkisi başarıyla yetiştirildi.
Siirt Valiliği tarafından temin edilen safran yumruları, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Yusuf Ensarioğlu tarafından Akyamaç köyünde deneme üretimi kapsamında toprakla buluşturuldu.
Yapılan çalışmada safran bitkisinin çıkışları başarıyla tamamlanarak, bölgenin iklim ve toprak koşullarında safran tarımının mümkün olduğu ortaya konuldu.
Yürütülen deneme üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ensarioğlu, uzun süredir safran yetiştirmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bu yıl Ziraat Fakültesini kazandım. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelmek ve okulda öğrendiğim bilgileri uygulamalı olarak geliştirmek istiyordum. Ancak safran yumrusunun bir öğrenci için maliyeti oldukça yüksek olduğu için temin edemiyordum. Bunun üzerine valiliğimizden destek talep ettim. Safran yumruları valiliğimiz tarafından temin edildi ve proje biriminde görevli personeller süreç boyunca yanımda oldu. Bana bir hayalimi gerçekleştirme mutluluğunu yaşatan Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan safran; yüksek ekonomik değeri, düşük su ihtiyacı ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.