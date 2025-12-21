Türkiye'nin Alpler'e rakip ''kristal kar'' diyarında sezon açıldı
Dünyada sadece Alpler'e mahsus olan ''kristal kar'' yapısıyla bilinen Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.
Kar kalınlığının 70 santimi geçtiği Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler sarıçam ormanlarında kayak yapmanın tadını çıkarıyor.
Güneşin parıltısıyla elmas gibi ışıldayan karların üzerinde kaymanın tadını çıkaran tatilciler, 2 bin 634 rakımlı zirveden aşağıya süzülürken eşsiz manzaranın keyfini sürüyor. Sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğu için rüzgar almayan ve çığ tehlikesi bulunmayan güvenli pistler, her seviyeden kayakçıyla dolup taşıyor.
Yoğunluğun zirve yaptığı merkezde çocuklar kızak pistlerinde eğlenirken, profesyonel kayakçılar dik pistlerde hızın tadını çıkarıyor. Yeni başlayanlar ise eğitmenler eşliğinde ilk dengelerini kurmaya çalışıyor. Telesiyej önlerinde oluşan renkli kuyruklar ve kafeteryalardan yükselen müzik sesleri, merkezin enerjisini ikiye katlıyor.
"Çocuğunuzu da alın gelin"
Çocuğuyla birlikte Sarıkamış'a gelen Sefa Yurt, "Bugün Sarıkamış'a geldik, harika bir iklim var. Özellikle bu sıcak havada böylesine karın olması çok güzel, özellikle kayak yapanlar için tavsiye edeceğimiz bir durum, snowboard ve kayakta iyi bir pistte kayak yapabilirsiniz. Çocuğunuzu da alın gelin" dedi.