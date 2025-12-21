Türkiye'nin Alpler'e rakip ''kristal kar'' diyarında sezon açıldı

"Çocuğunuzu da alın gelin"

Çocuğuyla birlikte Sarıkamış'a gelen Sefa Yurt, "Bugün Sarıkamış'a geldik, harika bir iklim var. Özellikle bu sıcak havada böylesine karın olması çok güzel, özellikle kayak yapanlar için tavsiye edeceğimiz bir durum, snowboard ve kayakta iyi bir pistte kayak yapabilirsiniz. Çocuğunuzu da alın gelin" dedi.