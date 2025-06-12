Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi
Denizli'nin Çivril ilçesinde yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplı olan ve bölge halkı tarafından "geç keşfedilmiş hazine" olarak tanımlanan Işıklı Gölü tatilcilerin yeni gözdesi oldu.
Kaynak: DHA
Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesinde yeşille mavinin buluştuğu Işıklı Gölü, temiz suyu ve üzerindeki nilüfer çiçekleriyle turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
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Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip göl, kuş, balık ve birçok bitki türünü barındırıyor.
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Mayıs başından temmuz sonuna kadar yüzeyi nilüferlerle kaplanan Işıklı Gölü, bu dönemde binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
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Yöre halkının kurduğu su ürünleri kooperatifine kayıtlı 50 tur teknesiyle gölde gezintiye çıkan ziyaretçiler, manzaranın güzelliğiyle nilüfer çiçeklerinin fotoğrafını çekerek eğlenceli vakit geçiriyor.
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