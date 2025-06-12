  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi!

Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi

Denizli'nin Çivril ilçesinde yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplı olan ve bölge halkı tarafından "geç keşfedilmiş hazine" olarak tanımlanan Işıklı Gölü tatilcilerin yeni gözdesi oldu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi - Resim: 1

Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesinde yeşille mavinin buluştuğu Işıklı Gölü, temiz suyu ve üzerindeki nilüfer çiçekleriyle turistlerin ilgisini çekmeye başladı. 

1 / 8
Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi - Resim: 2

Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip göl, kuş, balık ve birçok bitki türünü barındırıyor. 

2 / 8
Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi - Resim: 3

Mayıs başından temmuz sonuna kadar yüzeyi nilüferlerle kaplanan Işıklı Gölü, bu dönemde binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

3 / 8
Türkiye'nin alternatif tatil rotası burası oldu: Bunun adı ''nilüfer'' turizmi - Resim: 4

Yöre halkının kurduğu su ürünleri kooperatifine kayıtlı 50 tur teknesiyle gölde gezintiye çıkan ziyaretçiler, manzaranın güzelliğiyle nilüfer çiçeklerinin fotoğrafını çekerek eğlenceli vakit geçiriyor. 

4 / 8