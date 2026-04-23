Türkiye'nin alternatif turizm rotasına yerli yabancı turist akını başladı!
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan tarihi Akdamar Adası, baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açmasıyla büyüleyici bir atmosfere büründü. Van Gölü'nün turkuaz mavisi, karlı dağlar ve pembe çiçeklerin birleştiği adaya turistler akın ediyor.
Kaynak: DHA
Van'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, ilkbaharda açan badem ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.
1 / 17
Yurt içi ve yurt dışından turistlerin ziyaret ettiği ada, Van Gölü'nün maviliği ve çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.
2 / 17
Van Gölü'nün ortasında yer alan Akdamar Adası'nda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte doğa canlandı.
3 / 17
Gevaş ilçesinden teknelerle yaklaşık 20 dakikada ulaşılan ada, baharda renk cümbüşüne büründü.
4 / 17