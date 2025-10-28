Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, ABD'nin Arizona eyaletindeki kaya oluşumlarını andıran kızıl kayalar, bir grup doğa tutkunu tarafından dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Kaynak: DHA
Kağızman ilçesine bağlı Kötek ile Bayam köyleri arasındaki kızıl kaya oluşumları doğa gezginleri tarafından keşfedildi.
1 / 9
Kağızman Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, doğa tutkunu ve gezgin Onur Benli ile bir arkadaşları 'Bayam kızılları' olarak bilinen bölgeyi dron kameralarıyla belgeselleştirdi.
2 / 9
Kızıl kaya oluşumları, ince kum tabakaları üzerinde duran mantar biçimli kayalar kameralar tarafından görüntülendi.
3 / 9
Saatlerce yürüyerek kızıl kaya oluşumlarını belgeleyen Onur Benli, manzarayı “Beklentilerimin çok üzerinde, adeta bir film sahnesi gibiydi' sözleriyle anlattı.
4 / 9