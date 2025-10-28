  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı

Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, ABD'nin Arizona eyaletindeki kaya oluşumlarını andıran kızıl kayalar, bir grup doğa tutkunu tarafından dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı - Resim: 1

Kağızman ilçesine bağlı Kötek ile Bayam köyleri arasındaki kızıl kaya oluşumları doğa gezginleri tarafından keşfedildi. 

1 / 9
Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı - Resim: 2

Kağızman Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, doğa tutkunu ve gezgin Onur Benli ile bir arkadaşları 'Bayam kızılları' olarak bilinen bölgeyi dron kameralarıyla belgeselleştirdi. 

2 / 9
Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı - Resim: 3

Kızıl kaya oluşumları, ince kum tabakaları üzerinde duran mantar biçimli kayalar kameralar tarafından görüntülendi.

3 / 9
Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı - Resim: 4

Saatlerce yürüyerek kızıl kaya oluşumlarını belgeleyen Onur Benli, manzarayı “Beklentilerimin çok üzerinde, adeta bir film sahnesi gibiydi' sözleriyle anlattı. 

4 / 9