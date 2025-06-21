Türkiye'nin ''asık suratlı'' kadın esnafına müşteri akını: Kendisi için Suratsız Abla tabelası astı

Yaklaşık bir yıldır dönerci dükkânını işleten Maman, "İlk başta burası bir franchise'dı. Sonra tamamen kendime ait bir yer yaptım. Sosyal medyada bir video çektik. Kötü yorumlara karşılık verirken surat ifadem donuktu. Milyon kişi izledi o videoyu. Ardından ‘Suratsızsın' yorumları yağdı. Biz de bu algıyı ti'ye alıp, dükkana bu ismi koyduk" dedi. Suratsız olmadığını, aksine eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Seda Maman, "Çektiğimiz videolar tamamen mizah amaçlı. ‘Suratsız Abla' ismiyle paylaşımlar yapıyoruz ama aslında çok güler yüzlü biriyim. Bazen müşteriler özellikle gelip, ‘Abla bana o suratsız halinle servis yapar mısın?' diyor. Bu da garip bir durum çünkü gerçek hayatla videodaki tavır birbirinden çok farklı" diye konuştu.