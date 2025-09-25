Türkiye'nin asırlara meydan okuyan tarihi taş köprü selde yıkıldı

Selin etkilediği Borçka ilçesinde de temizlik, hasar tespiti ve yol onarım çalışmaları sürerken, Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel sularından dolayı yıkıldığı ortaya çıktı.