Türkiye'nin asırlara meydan okuyan tarihi taş köprü selde yıkıldı
Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel afetinde yıkıldığı ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihlerinde 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan kuvvetli sağanak, Artvin’de hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Afet nedeniyle yollar kapanınca bulundukları yerlerde mahsur kalanlar, helikopterle güvenli alanlara tahliye edildi.
Selin etkilediği Borçka ilçesinde de temizlik, hasar tespiti ve yol onarım çalışmaları sürerken, Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel sularından dolayı yıkıldığı ortaya çıktı.
